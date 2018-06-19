Из-за забастовки во Франции закрыты Версаль и Триумфальная арка

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее популярные достопримечательности Парижа, в том числе музей д'Орсе, Пантеон и Триумфальная арка, в настоящее время закрыты для посещения из-за забастовки персонала. Дворцово-парковый комплекс Версаль, расположенный вблизи Парижа, также недоступен для туристов, сообщает ТАСС.

Согласно информации, опубликованной на странице музея д'Орсе в Twitter, билеты, приобретенные заранее, будут действительны в течение трех месяцев с даты совершения покупки. "По другим вопросам, касающимся возврата, необходимо обратиться к продавцу", - отмечается в заявлении.

Сотрудники версальского комплекса также предупредили посетителей в Twitter, что 19 июня будут закрыты для публики главный замок, дворец Трианон и Большой парк.

Стачка, к которой присоединились работники культурных объектов, была инициирована пятью профсоюзными организациями. Активисты выступают против реформирования Министерства культуры Франции.-0-