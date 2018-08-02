Из-за жары в Италии введен "красный" уровень опасности

Из-за аномальной жары Министерство здравоохранения Италии сегодня ввело "красный" уровень погодной угрозы сразу в 18 крупнейших городах страны, сообщает ряд информагентств.

Речь идет о крупных административных центрах в северной и центральной Италии, где температура воздуха уже превышает 40 градусов. Эта неделя стала самым жарким периодом лета в стране. Более того, по предположениям итальянских синоптиков 2 августа может стать самым "горячим" днем этого года в стране.

Из-за аномальной жары Минздрав Италии присвоил наивысший - "красный" уровень метеоопасности. Это значит, что нынешние погодные условия несут угрозу даже для полностью здоровых людей. Все чаще из различных регионов страны приходят сообщения о многочисленных случаях обмороков и солнечных ударов.

Сейчас жители Апеннин бьют рекорды по потреблению электроэнергии из-за активного использования кондиционеров, вентиляторов и другой техники, обеспечивающей охлаждение воздуха.

Однако местный портал Meteo.it сообщает, что в результате такой погодной нестабильности уже в конце текущей недели жителей Италии ожидают серьезные грозы и бури, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром.