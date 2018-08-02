Из-за жары в Италии введен "красный" уровень опасности

Из-за аномальной жары Министерство здравоохранения Италии сегодня ввело "красный" уровень погодной угрозы сразу в 18 крупнейших городах страны, сообщает ряд информагентств.
Речь идет о крупных административных центрах в северной и центральной Италии, где температура воздуха уже превышает 40 градусов. Эта неделя стала самым жарким периодом лета в стране. Более того, по предположениям итальянских синоптиков 2 августа может стать самым "горячим" днем этого года в стране.
Из-за аномальной жары Минздрав Италии присвоил наивысший - "красный" уровень метеоопасности. Это значит, что нынешние погодные условия несут угрозу даже для полностью здоровых людей. Все чаще из различных регионов страны приходят сообщения о многочисленных случаях обмороков и солнечных ударов.
Сейчас жители Апеннин бьют рекорды по потреблению электроэнергии из-за активного использования кондиционеров, вентиляторов и другой техники, обеспечивающей охлаждение воздуха.
Однако местный портал Meteo.it сообщает, что в результате такой погодной нестабильности уже в конце текущей недели жителей Италии ожидают серьезные грозы и бури, которые будут сопровождаться градом и порывистым ветром.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3264 BYN
|2.324 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0002 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1701 BYN
|3.162 BYN
|3.17 BYN