Израиль нанес удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии

10 февраля, Тель-Авив /БЕЛТА - ТАСС/. Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.
"Крупномасштабная атака против сирийской системы воздушной обороны и иранских целей в Сирии: несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, были атакованы 12 целей, в том числе - три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские цели в Сирии", - говорится в документе.
Военные добавили, что "во время атаки был запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере" государства. -0-
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