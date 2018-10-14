Израиль с 2030 года пересядет на электромобили

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль планирует с 2030 года запретить все бензиновые и дизельные автомобили и полностью убрать налоги на электромобили, пишет ITC.

В планах правительства - финансирование строительства 2 тыс. новых зарядных станций. Отдельная работа проводится с сетями топливных заправок, которые агитируют постепенно переходить на "зеленое топливо".

В стране собираются снизить налоги и сборы на электромобили, чтобы электрические автомобили стоили дешевле, чем сейчас. План по переходу на электромобили является частью стратегии по отказу Израиля от всех видов ископаемого топлива, включая бензин, дизель и уголь.

В последние годы в стране нашли сразу несколько крупных месторождений природного газа, которые смогут обеспечить крупных потребителей энергии, включая промышленность и ТЭС, более экологичным (по сравнению с нефтью и углем) видом топлива.

Переломный момент ожидается примерно в 2025 году, когда на дорогах страны появятся около 177 тыc. электромобилей.

Начиная с 2030 года Израиль полностью запретит импорт бензиновых и дизельных автомобилей в страну. Все новые автомобили с 2030 года будут исключительно электрическими, автобусы и грузовики будут массово переводить на сжатый натуральный газ собственной добычи.-0-