Израиль выразил сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20, говорится в распространенном коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля, сообщает ТАСС.

"Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером (17 сентября) сирийским зенитным огнем, - говорится в документе. - Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане". По утверждению израильской стороны, это оружие предназначалось для атак на Израиль.

В сообщении также говорится, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20. "Когда сирийская армия запустила ракеты, сбившие российский самолет, истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля, - отмечается в коммюнике. - Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов".

Ответственность за инцидент Израиль возлагает на Сирию, Иран и движение "Хезболлах".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23.00 (по московскому времени) при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии, 15 российских военнослужащих, которые находились на борту, погибли. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, в котором заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. Он также указал, что трагедия произошла в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил, которые не отвечают духу двустороннего партнерства, подчеркнув, что в этой связи российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.-0-