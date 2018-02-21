Израильская разведка предупредила власти Австралии о попытке теракта на борту самолета

Военная разведка Израиля помогла австралийским властям предотвратить террористическую атаку, запланированную группировкой "Исламское государство". Ее планировали совершить летом прошлого года.

Информацией поделилось подразделение 8200. Оно предоставило данные, которые помогли предотвратить атаку на воздушное судно летом 2017 в Австралии.

Благодаря действиям австралийской полиции удалось задержать несколько человек, подозреваемых в сговоре с целью подрыва самолета Etihad Airways, следовавшего по рейсу Сидней - Абу-Даби.