Израильские военные сбили сирийский самолет

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные заявили сегодня, что сбили двумя ракетами Patriot сирийский истребитель "Сухой", сообщает ТАСС.

В распространенном израильскими военными коммюнике говорится: "Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю "Сухой", проникшему в израильское воздушное пространство. Армия отслеживала заранее передвижение истребителя, который проник на 2 км в воздушное пространство Израиля, после чего был сбит ракетами Patriot".

"Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и будет действовать против любых нарушений соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года", - подчеркнули израильские военные.

Новостной портал "Аль-Масдар" со ссылкой на сирийский военный источник информирует, что пилот сбитого истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии погиб. Отмечается, что погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи. О судьбе второго пилота сведений пока нет.

Между тем, как сообщил агентству САНА сирийский военный источник, военный самолет, сбитый израильской ракетой, находился в воздушном пространстве Сирии и наносил удары по позициям террористов на юге страны. По его сведениям, самолет атаковал террористов близ населенного пункта Сайда в районе Вади-Ярмук.

Сирийская армия начала сегодня операцию против боевиков из экстремистской группировки "Джейш Халед бен Валид", связанной с "Исламским государством", в устье реки Ярмук поблизости от иорданской границы и Голанских высот.-0-