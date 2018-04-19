Израильтяне празднуют День независимости и 70-летие своего государства

С заходом солнца в Израиле начались торжества по случаю Дня независимости и 70-летнего юбилея еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественные мероприятия начались на горе Герцля в Иерусалиме с церемонии зажжения 12 факелов, которые являются символами "12 колен израилевых". Право зажечь факела, как и каждый год в этот день, получили люди, имеющие заслуги в разных сферах – культуре, науке, бизнесе, общественной деятельности. Церемонию празднования транслировали все телеканалы страны.

Праздничные мероприятия продолжатся в четверг, 19 апреля. В небе над Израилем пройдет традиционный воздушный парад с участием истребителей F-35 и F-16, вертолетов и транспортных самолетов национальных ВВС, боевых самолетов ВВС Греции и Италии и военно-транспортных самолетов Польши, Канады, Великобритании и Австрии.

В этом году во время празднования намечено исполнение песни хором всеми гражданами Израиля и представителями еврейских диаспор по всему миру, а также запланирована "70-километровая пляжная вечеринка" на всю ночь на побережьях Средиземного, Мертвого и Красного морей и озера Кинерет. В программе также - парад огней с необычным световым шоу. Праздновать будет вся страна - в разных городах пройдут песенные конкурсы.

В этот день принято устраивать многолюдные пикники в кругу семьи и друзей. Много израильтян уезжают отмечать праздник на Средиземноморское побережье и на Красное море, в леса под Иерусалимом, на Голанские высоты и в пустыню Негев, на Мертвое море и к озеру Кинерет.