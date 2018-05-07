Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожил десятки жилых домов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Килауэа на Гавайях продолжает извергаться, потоками лавы уничтожено не менее 30 домов, сообщают информагентства.
К настоящему времени обнаружено не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы. При этом фонтаны лавы поднимаются в высоту почти на 70 м.
Извержение вулкана началось после нескольких землетрясений в регионе, случившихся на прошлой неделе. 4 мая была объявлена эвакуация поселений, находящихся в окрестностях вулкана.
Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-
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