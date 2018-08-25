25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает РИА Новости со ссылкой на новозеландскую радиостанцию Radio New Zealand.

Очевидцы утром 25 августа сообщили о лаве на вершине вулкана и облаке пепла. В связи с извержением объявлен красный уровень опасности для авиации. О пострадавших не сообщается.

Папуа - Новая Гвинея - часть "тихоокеанского огненного кольца", где происходит 90% всех землетрясений на планете. Вулкан Манам - один из самых активных в стране. В 2004 году из-за извержения с одноименного острова эвакуировали около 9 тыс. человек.-0-