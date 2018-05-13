Ядерная сделка с Ираном останется в силе при выполнении обязательств пятью странами - Роухани

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) останется в силе при выполнении обязательств Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Об этом сегодня заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, сообщают информагентства.

"Если Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия выполнят свои обязательства в рамках СВПД и гарантируют обеспечение иранских интересов по соглашению, тогда ядерная сделка останется в силе, несмотря на желание США", - сказал Хасан Роухани. Он выразил сожаление по поводу выхода США из ядерной сделки и назвал этот акт противоречащим морали, дипломатическому пути и международным правилам.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, согласно которому Иран ограничивал ядерные разработки в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в отношении Тегерана Евросоюзом и США. При этом Дональд Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Кроме того, он заявил, что любая страна, которая помогает Ирану получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны США.

Соглашение с Ираном по ядерной программе было достигнуто в 2015 году Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.-0-