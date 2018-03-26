26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядовитый смог окутал Республику Корея, правительство ввело экстренные меры реагирования, сообщает ТАСС.

Для уменьшения концентрации ядовитого смога в некоторых регионах страны ограничен автомобильный трафик, закрыты парковки и сокращены часы работы загрязняющих воздух предприятий. На улицы Сеула выведены все имеющиеся в наличии поливальные машины.

По данным Министерства охраны окружающей среды РК, концентрация опасных микрочастиц в атмосфере в среднем по стране превышает безопасный уровень в 4-5 раз. Так, в Сеуле концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превышает 125 микрограмм на кубический метр (при норме в 25 микрограмм).

Экологи считают, что повышение концентрации частиц PM2.5 вызвано антициклоном, который принес загрязняющие вещества из соседнего Китая. Свою лепту также внесли выбросы с корейских промышленных предприятий.

К PM2.5 относится смесь частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Их вдыхание может вызвать раздражение глаз, носа, горла или легких, а также приступы кашля, насморка и удушья. По данным ученых, вредные микрочастицы являются одной из главных причин смертей от респираторных заболеваний в Республике Корея.-0-