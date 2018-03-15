Яков Смолий назначен главой Нацбанка Украины

15 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная Рада Украины назначила Якова Смолия председателем Национального банка Украины (НБУ). За принятие соответствующего проекта постановления проголосовало 247 депутатов при минимально необходимых 226.
Ранее сегодня Верховная Рада уволила с должности председателя НБУ Валерию Гонтареву, которая занимала этот пост с июня 2014 года.
Валерия Гонтарева 10 мая 2017 года подала заявление об отставке с должности главы Нацбанка Украины, с тех пор она находилась в отпуске. Яков Смолий как первый заместитель председателя Нацбанка в это время руководил учреждением.-0-
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