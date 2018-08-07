Япония может перейти на летнее время в период Олимпийских игр-2020 в Токио

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии рассматривает возможность перехода на летнее время в период проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году, передают информагентства со ссылкой на агентство Киодо.

На время спортивного мероприятия часы могут быть переведены на два часа вперед. На такие беспрецедентные меры Япония планирует пойти, чтобы решить проблему изнуряющей летней жары в Токио, которая может стать серьезной помехой для спортсменов. В свою очередь члены правящей либерально-демократической партии высказали точку зрения, что это может привнести путаницу в экономическую и социальную жизнь самих японцев.

В этом году в Японии установилась аномальная жара, столбик термометра достигает рекордной отметки в 41 градус. С мая с тепловыми ударами уже госпитализированы более 70 тыс. человек, десятки погибли.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года. Страна восходящего солнца отказалась от перехода на летнее время более 60 лет назад.-0-