Япония разработает стратегию для авто следующего поколения

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония разрабатывает свою первую базовую стратегию автомобилей следующего поколения. Документ будет создаваться Министерством промышленности страны в ответ на глобальную тенденцию перехода на электромобили. Об этом сообщает NHK World.

Министр промышленности Японии Хиросигэ Сэко уже в апреле создаст комитет для обсуждения стратегии. Планируется, что сформулирована она будет к середине 2018 года.

Стратегия будет являться основой для всеобъемлющей политики в отношении электромобилей и гибридных моделей с подзарядкой от розетки, а также автомобилей на топливных элементах.-0-