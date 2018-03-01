Япония разработает стратегию для авто следующего поколения

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония разрабатывает свою первую базовую стратегию автомобилей следующего поколения. Документ будет создаваться Министерством промышленности страны в ответ на глобальную тенденцию перехода на электромобили. Об этом сообщает NHK World.
Министр промышленности Японии Хиросигэ Сэко уже в апреле создаст комитет для обсуждения стратегии. Планируется, что сформулирована она будет к середине 2018 года.
Стратегия будет являться основой для всеобъемлющей политики в отношении электромобилей и гибридных моделей с подзарядкой от розетки, а также автомобилей на топливных элементах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3896 BYN
|2.385 BYN
|2.392 BYN
|USD
|1.9587 BYN
|1.957 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4672 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN