3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель, сообщают информагентства.

Старт твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5 состоялся на космодроме Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Ракета успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник геологоразведки и связи массой 3 кг.

Данная ракета, как и ее предшественница SS-520-4, - модификация твердотопливной двухступенчатой ракеты SS-520. Ее длина - чуть более 9,5 м, диаметр - до 52 см, вес - 2,6 т.

Запуск ракеты SS-520-4 состоялся 15 января 2017 года, но завершился неудачей. Через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии ракеты. После этого специалисты решили не подавать сигнал на вторую ступень ракеты о включении двигателя. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.-0-