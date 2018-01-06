Японские сейсмологи спровоцировали панику ложным сообщением о землетрясении

Ложное оповещение о надвигающемся сильном землетрясении вызвало панику в ряде японских регионов. Также зафиксировали транспортный коллапс в северо-восточной части страны.
Уведомление о надвигающемся катаклизме получили несколько миллионов жителей Японии и в частности префектуры Ибараки. В нем сообщалось о скором толчке магнитудой 6,4. Сообщение передали несколько телеканалов и радиостанций, вызвав также задержку движения поездов.
Впоследствии выяснилось, что северо-восточную часть "тряхнуло" значительно слабее. Первый толчок был магнитудой 4,4, а второй и вовсе 3,9. К тому же очаг располагался в море, на расстоянии примерно 350 км, и на земле его последствия не ощущались.
Как стало известно позднее, сейсмологи дали два прогноза, но их почему-то объединили в один, сложив магнитуды и в таком виде донесли до населения.
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