Японские ученые приступают к эксперименту по лечению болезни Паркинсона

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские ученые из Университета Киото 1 августа приступают к эксперименту по лечению болезни Паркинсона, сообщают информационные агентства.

Пациентам будут пересаживать ткани, выращенные из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). Вначале ученым предстоит создать такие нервные клетки, затем их пересадят в мозг пациента.

Ранее такие эксперименты проводились на обезьянах. Они были результативными, состояние животных после операций улучшилось, в течение нескольких лет также не было зафиксировано возникновения опухолей. Пока не сообщается, сколько человек примут участие в таком эксперименте.

Болезнь Паркинсона до сих пор не поддается лечению и приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими гормона дофамина. Это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождаемое дрожательным параличом, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе. В основном от этой болезни страдают люди пожилого возраста. Пока медицина может только облегчать симптомы. Японским ученым удалось создать запас из 5 млн нервных клеток, производящих гормон дофамин.

Ранее в Японии проводили клинические испытания по пересадке тканей сетчатки глаза, выращенных при помощи iPS-клеток, пациенту, страдающему от болезни, которая поражает центральную часть сетчатки и может привести к потере зрения. Вместе с тем главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний. -0-