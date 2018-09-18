Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом к Луне

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Илона Маска SpaceX назвала первого космического туриста к Луне, им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Об этом сообщает журнал Forbes.
Юсаку Маэдзава станет первым человеком на орбите спутника Земли с 1972 года. Кроме того, впервые на орбите Луны окажется непрофессиональный астронавт.
Маэдзаве 42 года, он предприниматель. Его текущее состояние оценивается в $2,9 млрд, он занимает 822-е место в мире и 18-е в Японии по размеру состояния. Свой бизнес он начал с продаж компакт-дисков. Сейчас Маэдзава владеет крупнейшим в Японии онлайн-магазином одежды. Будущий космический турист коллекционирует предметы искусства, а также планирует построить музей.
Как сообщила SpaceX, космический турист отправиться к спутнику Земли на новой ракете BFR (Big Falcon Rocket), которая еще находится в разработке. Эту ракету планируется использовать и для миссий к Марсу, и для перелетов с одной точки Земли на другую. Скорее всего, на создание и испытания ракеты BFR понадобится несколько лет.
Телеканал "Мир 24" информирует, что Юсаку Маэдзава уже внес предоплату за полет к Луне. При этом он забронировал место не только для себя, но еще для нескольких человек, планируя взять с собой деятелей искусства. Они смогут полететь на Луну бесплатно.
Юсаку Маэдзава завил, что полет может состояться в 2023 году.
Глава SpaceX Илон Маск на прошедшей 17 сентября пресс-конференции в штаб-квартире SpaceX в Хоторне заявил, что также может совершить полет к Луне.-0-
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