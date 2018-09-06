Японцам предложат выходить на пенсию после 70 лет за повышенные выплаты

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии планируют провести пенсионную реформу, согласно которой премьер-министр Синдзо Абе предложит японцам выходить на пенсию после 70 лет в обмен на повышенные выплаты. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Синдзо Абе возглавляет правительство Японии уже шесть лет. В сентябре нынешнего года он скорее всего получит еще один трехлетний мандат. Как рассказал премьер-министр в интервью ведущей японской газете Nikkei, этот срок он хочет потратить на реформу социальной сферы и решение главной проблемы страны - демографической.

За время нахождения Синдзо Абе в должности премьера экономика Японии выросла более чем на 8%, несмотря на стремительное старение и сокращение населения. Во многом это стало возможным благодаря вовлечению пенсионеров в экономику: если в 2012 году среди занятых трудом доля людей старше 65 лет не превышала 20%, то сейчас она составляет 23,5%. По мнению Синдзо Абе, эту тенденцию надо закрепить и развивать. Для этого он хочет разрешить японцам отказываться от пенсионных выплат и после 70 лет, но зато потом получать больше.

Сейчас жители страны имеют право выйти на пенсию в любой момент между 60 и 70 годами, но система устроена так, что выгоднее это делать после 65 лет.

Большинство развитых стран в мире сталкивается с аналогичной проблемой и постепенно движутся от 65-летнего к 70-летнему рубежу пенсионного возраста. При сохранении текущих демографических тенденций уже к 2040 году его пройдут страны вроде Дании и Германии. В этих странах даже те, кому сейчас под пятьдесят, будут работать до 70.

Кроме того, Япония столкнулась с еще одной серьезной проблемой - сокращение населения. За последнее десятилетие население Японии сократилось на 1,3 млн. Власти опасаются, что через 40 лет в стране останется лишь 88 млн жителей вместо нынешних 127 млн. Синдзо Абе отмечает в связи с этим: "Нужно создать систему, которая позволит привлечь широкий спектр иностранных работников с определенным уровнем квалификации и навыков". При этом он признает, что нужно будет подумать о том, как решить трудности, связанные с интеграцией чужестранцев в закрытое японское общество.-0-