Японцы смогут уходить на пенсию в возрасте старше 70 лет

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японцы смогут при желании уходить на пенсию в возрасте старше 70 лет, сообщают информационные агентства.

Соответствующую программу утвердил кабинет министров Японии. Предложенные меры предполагается законодательно утвердить в 2020 финансовом году. По мнению разработчиков документа, это позволит приостановить нарастающую нехватку рабочих рук в стране.

"Нам нужно построить общество, в котором при желании и при наличии физических возможностей могли бы трудиться и вести активный образ жизни люди всех поколений", - заявил на заседании правительства премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает информационное агентство Kyodo.

В настоящее время японцы имеют право уйти на пенсию в возрасте с 60 до 70 лет. В возрасте до 65 лет она выплачивается в несколько урезанном объеме, а за выход после 65 лет полагается надбавка. Правительство предлагает увеличить премию при выходе на пенсию в возрасте за 70 лет, а также предоставить льготы частным компаниям, создающим условия для найма людей старше 65 лет.

Отмечается, что мужчины в стране сохраняют полную способность к работе в среднем до 71 года, женщины - до 74 лет. Органы власти рассматривают пожилых людей как важнейший трудовой резерв. На конец 2016 года число жителей Японии старше 65 лет достигло 33,46 млн человек - 26,7% населения. Старение и демографический спад считаются одними из самых острых социальных проблем страны.-0-