Ящик с боеприпасами упал на крышу начальной школы в США

Военный вертолет пролетая над школой в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), случайно уронил на крышу здания контейнер с боеприпасами. Контейнер случайно выпал из вертолета при перевозке военных грузов.
На место происшествия прибыла полиция. Контейнер передали военным. В результате инцидента никто не пострадал.
Командир бригады боевой авиации США выразил сожаление и попросил прощения у работников школы за причиненный ущерб.
В связи со случившимся планируется пересмотреть все схемы полетов воздушных военных судов. Более строгим будет и контроль за ними.
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