Ящик с боеприпасами упал на крышу начальной школы в США

Военный вертолет пролетая над школой в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), случайно уронил на крышу здания контейнер с боеприпасами. Контейнер случайно выпал из вертолета при перевозке военных грузов.

На место происшествия прибыла полиция. Контейнер передали военным. В результате инцидента никто не пострадал.

Командир бригады боевой авиации США выразил сожаление и попросил прощения у работников школы за причиненный ущерб.

В связи со случившимся планируется пересмотреть все схемы полетов воздушных военных судов. Более строгим будет и контроль за ними.