ЮНЕСКО открыла в Испании кафедру танца имени кубинской балерины Алисии Алонсо

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) открыла в Испании Ибероамериканскую кафедру танца имени кубинской балерины Алисии Алонсо. Об этом сообщил Национальный балет Кубы. Кафедра создана на базе мадридского Университета короля Хуана Карлоса.

Дебютировав на сцене театра в Гаване в 1931 году, Алисия Алонсо поставила рекорд выступлений на сцене. Последнее ее выступление прошло 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца. В 2017 году балерине исполнилось 97 лет.

За большой вклад в развитие мировой культуры Алисия Алонсо удостоена нескольких десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы - ордена Хосе Марти.-0-