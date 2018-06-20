Юнкер объявил о созыве экстренной встречи ЕС по миграции 24 июня в Брюсселе

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальный саммит, в котором примут участие некоторые лидеры Евросоюза, планируется провести в Брюсселе 24 июня. О созыве встречи объявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии (планового) саммита ЕС в Брюсселе", - заявил Жан-Клод Юнкер.

Плановый саммит ЕС состоится 28-29 июня, на нем будет обсуждаться реформа системы приема мигрантов. Ожидается, что повестка дня будет включать в том числе вопрос о создании в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежище в странах Евросоюза. Подобные центры позволят организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

Ранее стало известно, что в правящей коалиции ФРГ обострились разногласия, касающиеся миграционной политики. На проведении экстренного саммита также настаивало правительство Италии, выступившее с требованием внести изменения в Дублинское соглашение, согласно которому прием мигрантов берет на себя страна их прибытия.-0-