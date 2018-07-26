К Берлину приближается крупный лесной пожар

Большой по площади лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом всего в нескольких десятках км от Берлина. Власти федеральной земли Бранденбург 26 июля призвали население города быть готовым к возможной эвакуации.

В тушении огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 га, задействованы почти 200 пожарных. Они пытаются локализовать пламя и не допустить его перехода на жилые районы. В изучении обстановки помогает полицейский вертолет.

Из-за пожара на автотрассах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые участки шоссе были полностью перекрыты из-за клубов дыма и для того, чтобы освободить проезд пожарным машинам.

Из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. Земельные власти объявили высшую степень опасности.