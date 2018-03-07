К Восточному побережью США приближается буря с ледяным дождем

7.03.2018 10:14

К Восточному побережью США движется буря, которая будет сопровождать ледяным дождем. Жителей городов предупредили о том, что может отключиться электричество, а также возможны проблемы с транспортом.

Ожидается, что буря пробудет на Восточном побережье с 7 по 9 марта. Скорость ветра будет достигать 22,4 метров в секунду, толщина снежного покрова может превысить 30 сантиметров. Снегопад будет сменяться ледяным дождем.

Во всех учебных заведениях Филадельфии, штат Пенсильвания, уже отменили занятия.

На прошлой неделе на территории США также были опасные погодные условия. После этого более 100 тысяч человек до сих пор живут без электричества и отопления. Восемь человек погибли.