Кабан загрыз фермера в Китае

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, кабан убил фермера, который пригнал свиней для продажи на рынок, сообщает South China Morning Post.
Тело мужчины в крови с сильно погрызенными ногами обнаружил его двоюродный брат.
По данным СМИ, накануне погибший приехал в Люпаньшуй из соседней провинции Юньнань и привез на продажу 15 свиней. Как выяснили следователи, виновником гибели мужчины оказался чужой кабан весом 250 килограммов, который напал на фермера и перегрыз ему артерию. Позже животное обнаружили с кровью на рыле в соседнем свинарнике с незакрытой дверью.
Полиция выясняет, кому принадлежало животное.-0-
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