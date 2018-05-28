Кабина колеса обозрения оторвалась в Индии, погиб ребенок

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Анантапур (Индия, штат Андхра-Прадеш) на большой высоте оторвалась кабина колеса обозрения, погибла 10-летняя девочка, еще шесть человек пострадали, сообщает IBC News India.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Согласно предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что кабинка была плохо закреплена. Посетители парка обращали внимание работника, ответственного за безопасность, на данный факт, но он не отреагировал на замечания. Этот сотрудник задержан, ведется расследование инцидента.-0-
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