Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет британских министров пришел к коллективному соглашению по Brexit. Как сообщает Би-Би-Си, об этом объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после 12-часового заседания.

Подписанный министрами план предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также совместной таможенной территории.

Главные тезисы принятого положения: Британия будет стараться, чтобы ее правила в сфере торговли соответствовали нормам ЕС, но лишь настолько, чтобы обеспечить беспрепятственную торговлю; решающее слово по поводу того, как эти правила будут оформлены законодательно, остается за парламентом; свобода передвижения в ее нынешнем виде исчезнет, но у граждан Британии и ЕС будет возможность продолжать путешествовать и подавать заявки на учебу и работу на их территориях; постепенно будет введено новое таможенное соглашение с целью создания совместной таможенной территории; Великобритания сможет устанавливать свои тарифы и разрабатывать независимую торговую политику; Британия выйдет из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС, однако будет учитывать его решения в некоторых областях.

Министры надеются, что новые договоренности позволят перейти к следующему этапу переговоров с Евросоюзом. "Это предложение, я считаю, подходит как Великобритании, так и ЕС. И я жду, что оно будет принято хорошо", - сказала Тереза Мэй. По словам премьер-министра, это важный шаг в процессе переговоров о "мягком брексите". Тереза Мэй также добавила, что предложения министров будут официально опубликованы через неделю.

В Великобритании заявили, что хотят теперь ускорить переговоры с ЕС, чтобы прийти к консенсусу уже к октябрю.

Евроскептики при этом резко раскритиковали новую программу. "Мы не будем контролировать ни законы, ни торговлю, ни границы. Абсолютная унизительная капитуляция", - заявил бизнесмен Джон Лонгворт, активный сторонник жесткого варианта Brexit.

Британский премьер-министр Тереза Мэй собрала всех 26 министров кабинета в загородной резиденции, чтобы разрешить разногласия и найти выход из тупика в отношениях Великобритании с ЕС.-0-