Как минимум 15 человек пострадали в Канаде при взрыве в ресторане

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио) произошел взрыв на территории ресторана, пострадали как минимум 15 человек, передают информационные агентства.

Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. По данным экстренных служб, в результате инцидента пострадали не меньше 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.-0-