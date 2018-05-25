Как минимум 15 человек пострадали в Канаде при взрыве в ресторане

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио) произошел взрыв на территории ресторана, пострадали как минимум 15 человек, передают информационные агентства.
Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. По данным экстренных служб, в результате инцидента пострадали не меньше 15 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.-0-
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