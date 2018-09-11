Калифорния к 2045 году полностью перейдет на возобновляемые источники энергии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский штат Калифорния готовится к 2045 году полностью перейти на возобновляемые источники электроэнергии. Соответствующий закон подписал губернатор штата Джерри Браун, сообщает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что к 2025 году 50% электроэнергии Калифорния будет получать из возобновляемых источников, а к 2030 году этот показатель должен возрасти до 60%.

Руководство штата полагает, что принятие подобного закона будет способствовать реализации Парижского соглашения по климату.

Губернатор Калифорнии отметил, что выполнение указанных условий будет нелегким, однако эта мера является необходимой. Местные власти также рассчитывают, что внедрение "зеленой экономики" не только решит экологические проблемы, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест для населения.

Согласно данным властей Калифорнии, в 2017 году штат получил 29% электроэнергии из возобновляемых источников, в то время как президент США Дональд Трамп выступает за развитие угледобывающей промышленности и использование ископаемого топлива.

Летом 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, целью которого является сдерживание глобального потепления. Процедура выхода займет несколько лет, а до тех пор США будут участвовать в международных переговорах по данной тематике.-0-