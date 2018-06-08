Канада и Франция договорились о создании группы по развитию искусственного интеллекта

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада и Франция договорились создать международную группу, которая будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

"Искусственный интеллект в ближайшем будущем будет влиять на все сферы человеческой деятельности, открывая беспрецедентные перспективы в плане экономических и общественных выгод", - говорится в итоговом заявлении лидеров.

В частности, Канада и Франция предлагают "продвигать определенное видение искусственного интеллекта, сосредоточенное на человеческом аспекте и выстроенное вокруг инноваций и экономического роста".

Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо выразили надежду, что группа создаст "международный стандарт, чтобы лучше понимать и обмениваться результатами исследований по вопросам проблем и наилучших практик, связанных с искусственным интеллектом".

Согласно замыслу, в состав группы должны войти правительственные эксперты, ученые, промышленники и представители гражданского общества.

Тему искусственного интеллекта Макрон и Трюдо намерены затронуть на саммите G7.

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадском Ла Мальбе (провинция Квебек).-0-