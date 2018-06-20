Канада легализовала употребление марихуаны

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде принят закон, который разрешает употребление марихуаны на всей территории страны, сообщает Би-Би-Си.

Сенаторы одобрили легализацию употребления марихуаны большинством голосов: 52 против 29.

Планируется, что в сентябре 2018 года канадцы получат возможность легально приобретать в различных торговых точках каннабис и каннабисовое масло, произведенные лицензированными поставщиками. Марихуану также можно будет заказывать онлайн от лицензированных производителей. Взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 30 г высушенной марихуаны.

Местным и региональным властям будет предоставлено 8-12 недель, чтобы установить правила и условия продажи каннабиса на своей территории, а полиции - чтобы подготовиться к работе в новых условиях. Федеральное правительство уже установило правила упаковки, подобные с требованиями для табачной продукции: минимальный дизайн и обязательное предупреждение о вреде для здоровья. Есть также ограничения на рекламу среди молодежи, спонсорство, использование в рекламе знаменитостей, вымышленных персонажей или животных.

В Канаде хранение марихуаны было под запретом с 1923 года, в 2001 году было легализовано ее употребление в медицинских целях.-0-