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Выставка "День восьмой" представит работы мастеров из Беларуси, России, Казахстана, Эквадора
"Энциклопедию Китая" на белорусском языке, журналы "Вясёлка" и "Бярозка" на китайском готовят к выходу
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ
Белорусские теннисистки не прошли квалификацию на турнирах в Будапеште и Дубае
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В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов - предварительные данные ЦИК
Политика
Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах в местные Советы
Президент
Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно
Экономика
Об отношении к Беларуси, конфликте в Украине и "Хельсинки 2" - Макей рассказал об итогах Мюнхенской конференции
Политика
Сегодня Александр Солодуха разыграет 2-комнатную квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!
Общество
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15:35
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15:33
В мире
Интернет-мошенники выманили у несостоявшегося майнера из Гродно 865 фунтов стерлингов
15:31
Происшествия
Экспорт продукции предприятий Минсельхозпрода Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%
15:30
Экономика
Белорусские теннисистки не прошли квалификацию на турнирах в Будапеште и Дубае
15:24
Спорт
ФОТО: Детский сад будущего представили в Новой Боровой
15:21
Заголовки новостей
Турфирмам необходимо предупреждать белорусов о сибирской язве в Турции и лихорадке в Нигерии
15:15
Общество
Дело о хищениях в "Домановичи-Агро" направлено в суд
15:13
Происшествия
Беларусь планирует в I полугодии сертифицировать пять птицефабрик для поставок в Китай
15:07
Экономика
Семинар для здравниц-исполнителей программ СГ планируется провести в лепельской "Жемчужине"
15:03
Общество
Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в 2017 году увеличили экспорт продукции на 3,9%
15:00
Экономика
МФК планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле
14:58
Экономика
Ермошина отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах
14:44
Политика
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ
14:43
Спорт
Итоги недели на белорусском валютном рынке
14:43
Экономика
Фильм "Черная пантера" от Marvel бьет рекорды по кассовым сборам
14:18
Калейдоскоп
Детский сад будущего представили в Минске
14:13
Регионы
Обнаружены обломки разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR-72
14:11
В мире
В Жлобине госавтоинспекторы задержали находящихся в розыске граждан
14:01
Происшествия
У Беларуси и России много точек для развития сотрудничества в сфере культуры - Германова
14:00
Культура
Все новости
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Новости рубрики В мире
В столице Мозамбика из-за оползня погибли 15 человек
15:33
Обнаружены обломки разбившегося в Иране пассажирского самолета ATR-72
14:11
В Брюсселе из-за забастовки остановлена треть городского транспорта
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В Таиланде российский турист упал с водопада, делая селфи
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В Мексике произошло еще одно сильное землетрясение
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В Мексике в штате Оахака объявлено ЧП из-за землетрясения
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Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на ОИ-2018
Машинист электрички умер на подъезде к Жодино
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 февраля
Максим Мирный победил в своем сотом финале на профессиональных турнирах
Белорусские акробаты выиграли два серебра на этапе Кубка мира в Бельгии
ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж
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Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр
Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире
"Марко" завершит модернизацию мехового комбината в Витебске летом 2018 года
Модернизация предприятия "Гомельстекло" позволила вдвое увеличить объем производства всех видов продукции
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"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов
Брестское ООО "Асстор-Вест" признано банкротом
Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза
Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т
Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик
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Лукашенко: белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным
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Инфографика
Сахарная отрасль Беларуси
Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году: Брестская область - 914 тыс. т (урожайность - 441 ц/га); Гродненская - 1 807,3 тыс. т (531 ц/га).
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Беларусь крайне заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в Украине - Лукашенко
Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Минского и Заславского Павла
Обнародованы выдержки из письма Лукашенко Президенту МОК
Политика
Ермошина отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах
Постпреды СНГ обсудят в Минске проект повестки дня заседания Совета глав правительств
В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов - предварительные данные ЦИК
Экономика
Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно
Предприятия Минсельхозпрода в 2017 году нарастили экспорт продукции в Грузию в 2,9 раза
Экспорт продукции предприятий Минсельхозпрода Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%
Происшествия
Машинист электрички умер на подъезде к Жодино
Интернет-мошенники выманили у несостоявшегося майнера из Гродно 865 фунтов стерлингов
Дело о хищениях в "Домановичи-Агро" направлено в суд
Общество
Сильные морозы прогнозируются в Беларуси на этой неделе
Турфирмам необходимо предупреждать белорусов о сибирской язве в Турции и лихорадке в Нигерии
Семинар для здравниц-исполнителей программ СГ планируется провести в лепельской "Жемчужине"
Эксперты
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Вадим Ипатов
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Мнения
Игорь Котляров
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Мнения
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Депутатом должен быть человек с активной жизненной позицией, решающий проблемы людей
Мнения
Николай Мартынов
Депутаты являются проводником между жителями и органами исполнительной власти
Мнения
Николай Шерстнев
Объявление Года малой родины позволит реализовать инициативы в содействии своему региону
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Не словом, а делом. Известный бизнесмен инвестирует в развитие Дубровенского района
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"ДНК-идентификация": ученые реализуют союзную программу в интересах медицины и криминалистики
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"Белгоспищепром" делает ставку на отечественное сырье и новые технологии
Интервью
Сергей Попков
О модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G
Интервью
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Более 20 резидентов, ввод инфраструктуры и переезд из Минска в пригород: итоги 2017 года в парке "Великий камень"
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Почему я пойду на выборы
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Колумнисты
Дмитрий Шамко
Откушу себе палец...?
Мнения
Вадим Ипатов
Замечания наблюдателей важны для совершенствования избирательного законодательства
Мнения
Леонид Анфимов
Депутатом должен быть человек с активной жизненной позицией, решающий проблемы людей
Интервью
Дарья Домрачева
Серебряная медаль Олимпиады особенная в моей коллекции наград
Мнения
Владимир Доманевский
Местным Советам необходимо больше брать на себя ответственности по решению вопросов людей
Мнения
Игорь Котляров
Активным участием в выборах население показывает степень доверия и оценку работы депутатов
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Советы депутатов Брестской области сформированы в полном составе
Детский сад будущего представили в Минске
Витебский облизбирком отмечает высокую активность избирателей на выборах
Спорт
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ
Белорусские теннисистки не прошли квалификацию на турнирах в Будапеште и Дубае
Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге АТР
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Оператор life:) с 1 марта повысит стоимость услуг связи
Эмбрион овцы с человеческими клетками вырастили специалисты из США
В Великобритании мобильные операторы смогут арендовать церковные шпили
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У Беларуси и России много точек для развития сотрудничества в сфере культуры - Германова
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Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
7 февраля
Декларирование доходов граждан
Онлайн-конференция
Лидия Ермошина
22 января
Местные выборы-2018
Онлайн-конференция
Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Онлайн-конференция
Наталия Долгова
29 ноября
Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности
Все брифинги
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
7 февраля
Декларирование доходов граждан
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
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Опознан портрет красавицы
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Корь. Бояться или не очень?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
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