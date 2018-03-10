Канадский счастливчик выиграл в лотерею 25 млн долларов США

Неустановленный пока житель провинции Онтарио выиграл в лотерею Lotto Max примерно 25 млн долларов США. В канадских долларах это составляет 32 млн.
Пока неустановлено, где именно счастливчик приобрел выигрышный билет. Ему необходимо обратиться за выигрышем и публично назвать свое имя - таковы условия получения награды.
Что примечательно, утешительный приз в размере 780 тыс. долларов США (миллион канадских) не получил никто.
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