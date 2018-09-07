Кандидат в президенты Бразилии получил ножевое ранение

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ранение во время предвыборного мероприятия в городе Жуиз-ди-Фору. Об этом сообщил 6 сентября в Twitter сын политика Флавиу Болсонару.
Кандидат в президенты был ранен в живот. Первую помощь Болсонару оказали на месте, потом он был госпитализирован. Подозреваемый в нападении задержан, сообщает бразильский телеканал "Глобу". Также известно, что сторонники Болсонару избили нападавшего, полиции пришлось сначала защищать того от людского гнева и только потом задерживать. Каковы мотивы 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейры, пока непонятно.
Жаир Болсонару был избран в городской совет Рио-де-Жанейро в 1988 году, семь раз избирался депутатом национального парламента. В 2018 году он объявил о намерении баллотироваться в президенты.-0-
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