Кандидатуру главы миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане согласует сегодня Совет постпредов СНГ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатуру главы миссии наблюдателей на выборах Президента Азербайджана согласует сегодня Совет постпредов СНГ, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из вопросов, который возник внепланово, - в связи с проведением внеочередных выборов Президента Азербайджана, которые назначены на 11 апреля. Поэтому сегодня Совет постоянных полномочных представителей выносит вопрос о руководителе миссии наблюдателей от СНГ на этих выборах", - сказал Сергей Лебедев.

В качестве главы миссии наблюдателей от СНГ предлагается выдвинуть кандидатуру Сергея Лебедева. "Если это произойдет, я с благодарностью приму предложение", - сказал он.

Что касается местных выборов в Беларуси, за ними миссия СНГ наблюдение не вела. По словам председателя Исполкома, это внутреннее дело Беларуси. Судя по сообщениям СМИ, выборы прошли организованно, достойно. Сергей Лебедев убежден, что в местные Советы были избраны достойные люди.

Постоянные полномочные представители государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества обсуждают сегодня в Минске проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Душанбе в июне 2018 года. Также они согласуют проект повестки дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.-0-