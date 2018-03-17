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Кандидаты на пост президента России завершили агитационную кампанию

В мире 17.03.2018 | 09:30

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В России сегодня так называемый день тишины перед выборами президента, которые пройдут в воскресенье, 18 марта, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, кандидаты на высший государственный пост завершили свою агитационную кампанию и уже никак не смогут повлиять на выбор граждан.

День тишины предусмотрен российским законодательством. В это время запрещена любая агитация, проведение акций и митингов в поддержку кандидатов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 м от помещений для голосования. Не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу и интернет-издания. Не подпадают под запрет также призывы Центризбиркома России прийти на выборы.

На пост президента России баллотируются восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, а также представители семи политических партий: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").-0-

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