Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан столкнувшегося с баржей прогулочного катамарана на Волге был пьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслава Барканова.

"У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения", - рассказал Вячеслав Барканов.

На Волге столкнулись катамаран с баржей: погибли не менее 10 человек По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, всего на борту судов находились 28 человек. Водолазы обнаружили тела девяти человек, одну из женщин нашли сразу после аварии.

Согласно обновленным данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Личности всех одиннадцати погибших установлены.

Ранее сообщалось, что в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда (Россия) произошло столкновение катамарана и баржи. Погибли 11 человек. Пять пассажиров спасены, трое из них госпитализированы. По информации источника в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов, спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии проводится расследование. Из-за речной аварии в Волгограде отменили световое шоу и вечерний концерт по случаю Дня России.-0-