Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан столкнувшегося с баржей прогулочного катамарана на Волге был пьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Вячеслава Барканова.
"У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения", - рассказал Вячеслав Барканов.
Согласно обновленным данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Личности всех одиннадцати погибших установлены.
Ранее сообщалось, что в 250 м от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда (Россия) произошло столкновение катамарана и баржи. Погибли 11 человек. Пять пассажиров спасены, трое из них госпитализированы. По информации источника в экстренных службах, катамаран шел без разрешительных документов, спасательные жилеты отсутствовали. По факту аварии проводится расследование. Из-за речной аварии в Волгограде отменили световое шоу и вечерний концерт по случаю Дня России.-0-
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