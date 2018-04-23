Карен Карапетян назначен и.о. премьер-министра Армении

23 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян сегодня назначен исполняющим обязанности главы Кабмина.
Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Армении под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна. Отмечается, что в случае невозможности исполнения полномочий премьер-министром его заменяет первый заместитель премьер-министра.
"В соответствии с пунктом 5 приложения к указу N412-L премьер-министра Республики Армения от 21 апреля 2018 года "Об определении порядка замены премьер-министра в случае отсутствия и невозможности выполнения полномочий премьер-министра" полномочия премьер-министра выполняет первый заместитель премьер-министра", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Армении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.-0-
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