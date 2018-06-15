Картина Пабло Пикассо стоимостью $4,4 млн изъята у преступной группы в Алматы

15 июня, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по Алматы совместно со Службой экономических расследований департамента госдоходов города 14 июня задержали группу лиц, занимавшуюся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге ($5,9 млн). Среди них: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ века) и литографических (XVIII - начало XX века) книг общей стоимостью 261 млн тенге ($776 тыс.), картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,4 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности изъятых предметов.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.234 Уголовного кодекса Казахстана "Экономическая контрабанда".-0-