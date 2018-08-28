Каталонец направился в благотворительное путешествие из французского Бреста в белорусский

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец испанской Каталонии Масиа Фалгас направился в путешествие из французского Бреста в белорусский ради сбора средств для Ноттингемского университета на исследование рака молочной железы, пишет французская газета Le Telegramme.

Масиа Фалгас по профессии английский переводчик, путешествовать он будет на лежачем трехколесном велосипеде. Ему предстоит преодолеть около 3,6 тыс. км, ежедневно европеец планирует проезжать в среднем 100 км.

Во время своего велотура он посетит города Швейцарии, Германии, Австрии, Словакии, Чехии и Польши. По расчетам путешественника, до Бреста с учетом остановок он доберется через полтора-два месяца.

Французское издание прозвало Масиа Фалгаса "авантюристом с большим сердцем", который направился в очередной "крестовый поход".

Велосипедные туры для героя статьи стали уже привычными: он уже совершил десять таких поездок, а в первое гуманитарное путешествие направился в 2016 году. Тогда Масиа Фалгас проехал по территории США, чтобы собрать средства на исследование болезни Альцгеймера.-0-