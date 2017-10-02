Каталония приглашает посредников для урегулирования конфликта с Мадридом

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании. Об этом заявил сегодня глава автономии Карлес Пучдемон на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания каталонского правительства после состоявшегося референдума о независимости региона.

"Да, мы открыты для посредничества", - сказал он.

По его словам, референдум о независимости Каталонии, на котором 1 октября 90% участников проголосовали за отделение автономии от Испании, победил, и его решения должны быть выполнены.

"Референдум имеет законную силу", - сказал он, напомнив, что в ближайшие дни окончательные результаты плебисцита должны быть переданы парламенту Каталонии, который будет принимать дальнейшие решения по вопросу возможного провозглашения независимости.-0-