Катастрофа самолета EgyptAir в 2016 году произошла из-за пожара в кабине пилота - французские эксперты

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir разбился над Средиземным морем в 2016 году, скорее всего, из-за пожара в кабине пилота. Такие выводы содержатся в официальном заявлении экспертов французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), сообщает ТАСС.
По данным экспертов, полученным после изучения обломков самолета и информации с черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Специалисты отмечают, что придерживаются этой версии, несмотря на то что их египетские коллеги заявили о якобы "наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших".
В заявлении французской стороны в этой связи подчеркивается, что "расследование в свете данной гипотезы следует продолжать, так как это отвечает интересам обеспечения безопасности на воздушном транспорте".
Самолет A320 авиакомпании EgyptAir разбился 19 мая 2016 года над Средиземным морем. Лайнер Airbus A320-232 выполнял рейс MS804 по маршруту Париж - Каир и рухнул в море примерно в 290 км к северу от города Александрия. Погибли 66 человек - 56 пассажиров и 10 членов экипажа.-0-
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