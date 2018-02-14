Казахстан одобрил изменения в соглашении с Беларусью об избежании двойного налогообложения

14 февраля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Мажилис парламента РК одобрил ратификацию протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между Казахстаном и Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года.

Министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией и упростить процедуры признания документов, подтверждающих резидентство. Также будут созданы благоприятные условия для учащихся, путем включения в протокол норм, предоставляющих студентам право на льготы и вычеты по грантам, стипендиям и вознаграждениям от работы по найму в государстве пребывания. Кроме того, ратификация протокола будет способствовать развитию культурного сотрудничества между двумя странами путем освобождения профессоров, преподавателей и научных работников от налогообложения в течение двух лет в иностранном государстве.

Министр сообщил, что протоколом актуализированы наименования казахстанских и белорусских налогов, на которые распространяется соглашение - устаревшие названия налогов заменены на современные в соответствии с действующими налоговыми законодательствами обоих государств, уточнены положения статей "Проценты" и "Роялти", "Независимые личные услуги" и др.-0-