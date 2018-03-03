Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

3 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева, подписал договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отмечается в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН. Ранее договор подписали 56 государств, 5 из которых ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.-0-