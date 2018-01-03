Казахстан вступил в права председателя Совета Безопасности ООН

3 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. С 1 января по 31 января 2018 года впервые Казахстан будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Главными приоритетами Казахстана на посту члена Совета Безопасности ООН являются достижение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; противодействие терроризму; вопросы мира и безопасности в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ ООН имеет высокий международный статус в силу того, что СБ может принимать решения, касающиеся принудительных мер, экономических санкций или коллективных военных действий. Согласно Уставу ООН, СБ несет главную ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.-0-