Казахстанские и американские компании подписали соглашения на $2,5 млрд

17 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В ходе визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США заключен ряд коммерческих контрактов и документов по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более $2,5 млрд.

Так, подписаны новые соглашения между компаниями Boeing, GETransportation, GEDigital, Chevron, "Эйр Астана", "КТЖ", "СКАТ" и фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". В частности, казахстанские авиалинии заключили соглашения с американской корпорацией Boeing на общую сумму $1,3 млрд.

В рамках визита было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, проектов в области инфраструктурного развития.

Кроме того, заключено 3 межправительственных соглашения: соглашение о невзимании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана; соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Казахстан и США продолжают сотрудничать по имплементации обязательств ВТО, решению имеющихся споров, улучшению казахстанского инвестиционного климата и наращиванию двусторонних инвестиций. В 2016 году объем двустороннего товарооборота достиг $1,9 млрд. Обе страны привержены дальнейшему расширению торговых отношений.

Официальный визит Президента Казахстана в Соединенные Штаты Америки проходит 16-18 января. Во вторник, 16 января, в Белом доме состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа.-0-