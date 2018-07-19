Казахстанский фигурист Денис Тен умер от ножевого ранения

19 июля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, скончался сегодня в больнице города Алматы после ножевого ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Казахстана.
Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Во время возникшей потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение, после чего спортсмен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сообщалось, что спортсмен потерял 3 л крови.
По факту нападения начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.-0-
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