Казахстанский фигурист Денис Тен умер от ножевого ранения

19 июля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, скончался сегодня в больнице города Алматы после ножевого ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Казахстана.

Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Во время возникшей потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение, после чего спортсмен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сообщалось, что спортсмен потерял 3 л крови.

По факту нападения начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц.-0-